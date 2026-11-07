През нощта времето ще бъде предимно ясно и почти тихо. Около и след полунощ на места в низините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София - около минус 2°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане е и ще се задържи по-високо от средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево. До обяд видимостта почти навсякъде ще се подобри. Ще духа слаб вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части - умерен, север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

В понеделник ще преобладава облачно време, на места в западната половина от страната ще превали дъжд. Със слаб вятър от южната четвърт ще започне затопляне и през втората половина от седмицата минималните температури навсякъде ще бъдат над нулата, а дневните ще достигат на места 16°-18°, а на отделни места - и до 20°.

Във вторник преди обяд в равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска облачност. По-късно през деня вятърът от югозапад ще се усили, видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса и временно ще намалее.