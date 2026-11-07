Петима души са загинали, а най-малко 10 души са ранени при стрелба в близост до Главния пазарен площад в Краков, съобщи полската телевизия TVN24.

Спешни служби работят на мястото на инцидента. Няколко линейки и полицейски коли могат да се видят близо до църквата „Света Мария“. На мястото е кацнал и хеликоптер линейка.

„Изстрели са произведени на Главния пазарен площад в Краков. Спешните служби вече са на място. Полицията провежда и операция на улица „Дитла“. Очакваме официално потвърждение за мащаба на инцидента, включително информация за броя на ранените“, съобщи кметството на Краков в социалните мрежи.

Полският министър-председател Доналд Туск написа в Екс, че полицията разследва стрелбата и че той получава информация по случая от Министерството на вътрешните работи.

Нападателят е бил задържан, посочва полската телевизия.