Останки от силно обгорели човешки тела са открити на кораб, ударен от дрон край Румъния и впоследствие закаран за ремонт във Варна. По информация на Навя тв става дума за петима моряци, чиито тела са намерени на плавателния съд Wine Trader.

Корабът е бил ударен от дрон на 15 октомври в румънски териториални води, след което е откаран в кораборемонтен завод във Варна. Плавателният съд е плавал под флага на Сан Марино, а в екипажа му не е имало български граждани.

Останките са открити при огледи и разчистване на разрушенията по кораба. Назначени са ДНК експертизи, които трябва да установят самоличността на загиналите.

След инцидента седем души от екипажа бяха в неизвестност, а няколко моряци бяха спасени.

По случая в Румъния също се води разследване. Работата в България продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна.