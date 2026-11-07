Председателят на КЗП Мая Манолова се е срещнала с млекопроизводители и млекопреработватели. Те са представили фактури, според които доставните цени на някои млечни продукти са намалели спрямо 2022 г. Според нея това поставя под съмнение твърденията, че поскъпването в магазините се дължи основно на производителите.

Манолова заяви, че основните ѝ приоритети са цените на храните и лекарствата без рецепта, които според нея тежат най-сериозно върху бюджетите на домакинствата. Държавата вече започна масирани проверки на големите търговски вериги, които се извършват съвместно от КЗП, Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Националната агенция за приходите.

Манолова съобщи, че през последните две седмици са установени множество нарушения в големите търговски вериги. КЗП е наложила санкции за нелоялни търговски практики, като размерът им достига 35 000 евро.

Тя уточни, че санкциите за необосновано повишаване на цените са между 10 000 и 100 000 евро, но доказването на подобно нарушение е трудно, когато поскъпването е настъпило преди повече от година.

Според Манолова големият проблем не е единствено в настоящото поскъпване, а във вече достигнатите високи ценови нива. Тя настоя основните хранителни продукти – хляб, брашно, ориз, масло, олио, яйца и млечни продукти – да се продават с по-ниски надценки.

"Продавайте си през каквито искате надценки миксерите, косачките, електрическите уреди, шампоаните, сапуните, балсамите, авокадото, мангото, хайвера и сьомгата. Но основните хранителни продукти, които са жизненоважни за трапезата на българина, трябва да бъдат продавани през нормални надценки", заяви тя пред bTV.

Манолова даде за пример Германия, където според представените от нея данни надценките при млечните продукти варират между 15 и 25%. Тя отхвърли аргументите на търговските вериги, че по-високите цени в България се дължат основно на различните данъчни ставки, недостига на суровини и увеличените доставни цени.

Цените на лекарствата без рецепта

Друг основен приоритет на КЗП ще бъдат цените на лекарствата без рецепта и хранителните добавки. Манолова заяви, че някои медикаменти в България се продават на цени, които според нея са два пъти по-високи от тези в Гърция.

Тя даде за пример аналгетици, противогрипни препарати, сиропи и капки, които са особено търсени в началото на зимния сезон.

По думите ѝ предстои цялостен преглед на нормативната уредба, за да се установи на кой етап от веригата – производство, търговия на едро или продажба в аптеките – се формира най-голямото оскъпяване.