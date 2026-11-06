Двама служители на Областна дирекция на МВР – Бургас – старши разследващ полицай Калина Куцарова - Пазвантова от отдел „Разследване“ и главен инспектор Мирослав Желев от отдел „Криминална полиция“ са отличени с почетен знак III степен на МВР за съществен принос и постигнати високи професионални резултати. Наградите им бяха връчени в присъствието на ръководния състав на крайморската полицейска структура от Директорът на ОДМВР - Бургас – старши комисар Христо Ичев.

За конкретен принос при изпълнение на професионални задачи по предложение на началник сектор „Финансово осигуряване“ към ОДМВР – Бургас – Елеонора Дечева с „писмена похвала“ са наградени шест служители.

Освен тях с „писмена похвала“ от директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Христо Ичев са отличени още 96 служители от различни звена – отдел „Разследване“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Човешки ресурси“, сектор „Български документи за самоличност“, сектор „Базова научно-техническа лаборатория“, Четвърто Районно управление – Бургас и Районно управление – Царево. С „обявяване на благодарност“ освен служителите от сектор „Финансово осигуряване“ са наградени двама служители на Районно управление – Царево.