„Прогресивна България“ ще подкрепи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев на предстоящите избори. Това потвърди премиерът и председател на партията Румен Радев след заседание на Изпълнителния съвет на формацията в четвъртък. Той коментира и полицейските действия срещу представители на местната власт от ДПС, като категорично отхвърли обвиненията, че управляващите използват институциите за политически натиск.

„Важно е да гласуваме, за да затворим веднъж завинаги срамния период на „сглобките“. Да не даваме никакъв шанс на партиите от статуквото да спъват тази нова динамика. Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце. Затова ние от „Прогресивна България“ ще гласуваме за госпожа Илияна Йотова и Кирил Вълчев - за мир и сигурност. Това е нашето решение“,заяви Радев. Премиерът призова гражданите да участват активно в президентските избори, като определи вота като възможност да бъде сложен край на политическите договорки от последните години.

Радев отправи критики и към политическите си опоненти, като ги обвини, че се опитват да възпрепятстват действията на институциите срещу корупцията. „Знаете, че в последните дни нашите институции предприеха решителни действия спрямо лица, за които има сигнали и данни за корупция. Както виждате, „сглобката“ е жива и макар и в опозиция, нейните лидери правят всичко възможно да възпрепятстват борбата с олигархията“, заяви министър-председателят.

Той беше попитан и за обвиненията на ДПС, че правителството разпорежда полицейски акции срещу кметове на партията с цел сплашване. „Действа се изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция. Очаквам МВР и службите да продължат работата в тази посока и да се пазят от всякакви действия, които могат да бъдат използвани политически именно в тази предизборна кампания“, отговори Радев. Премиерът отхвърли и обвиненията, че действията на разследващите срещу представители на ДПС могат да бъдат определени като „нов възродителен процес“. „Действа се не срещу граждани от някакъв етнос, както е бил Възродителният процес. Дайте да не бъркаме нещата. Тук става въпрос за корупция“, подчерта той.

На въпрос дали разследването в Сунгурларе може да доведе до други лица, включително до действащи политици, Радев заяви, че събраните показания насочват разследващите и извън общината. „Не мога да коментирам действията на МВР. Само знам, че има свидетелски показания, има показания на всички замесени, които водят далеч извън Сунгурларе. Затова казах, че това е началото“, посочи министър-председателят. Попитан дали разследването достига до действащи политици, той отговори, че това предстои да бъде изяснено от правоохранителните органи.

Изявлението му идва на фона на засилено напрежение между управляващите и ДПС след поредица от действия на разследващите органи срещу представители на местната власт. По-рано в четвъртък кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит и освободен няколко часа по-късно. Според полицията той е бил призован във връзка с проверка, но не се е явявал продължително време. Самият Мюмюн свърза случая със сигнал на бивша общинска служителка и обвини управляващите в политически натиск.





Междувременно прокуратурата в Бургас повдигна обвинения на кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански и Димитър Гавазов, както и на областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Според държавното обвинение тримата са участвали в престъпен сговор с цел търговия с влияние в периода от 2024 до 2026 г.

Полицейските операции предизвикаха протести на поддръжници на ДПС. Лидерът на партията Делян Пеевски обвини кабинета на Румен Радев в репресии срещу представители на движението. На този фон премиерът настоя, че действията на правоохранителните органи са свързани със сигнали за корупция, а не с политическата принадлежност на проверяваните лица.

Радев с критики към резолюцията на ЕП за сигурността в Черно море

Премиерът отправи остри критики и към резолюцията на ЕП за сигурност в Черно море, в която се съдържат забележки към действията на българските власти във връзка с военните инциденти в региона. Според него документът се използва от български евродепутати за вътрешнополитически цели в навечерието на президентските избори. „Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Ето това е недостойно“, заяви той.

Радев посочи, че имената на въпросните представители в Европейския парламент са известни и ще бъдат оповестени. След журналистическо уточнение, че резолюцията е подкрепена от над 400 евродепутати, премиерът отговори, че подкрепата идва от политическите семейства на българските представители, които според него са представили подвеждаща информация на колегите си.

Той определи част от съдържанието на документа като проява на „недопустимо невежество и манипулации“. Особено остри бяха възраженията му срещу призива България да се присъедини в определен срок към инициативата на НАТО за противодействие на заплахите от дронове. Според Радев е недопустимо Европейският парламент да поставя срокове на суверенна държава за участие в инициатива на Северноатлантическия алианс. „Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога и какви решения да предприеме. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициатива на НАТО за борба с дронове, при положение, че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем“, заяви министър-председателят. По думите му инициативата е била обявена още през февруари 2025 г., но предишните управляващи не са предприели необходимите действия за присъединяването на България. „Правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо, а сега ни казват: вие го направете в срок. Разбирате ли цялата несъстоятелност?“, попита риторично Радев.

Премиерът коментира и разследването на инцидентите в Черно море. Той обясни, че властите все още очакват резултатите от експертизите, които трябва да изяснят обстоятелствата около случилото се. „Чакаме експертизата и от нашите разследващи, и от специализиран екип, който дойде тук от наша партньорска и съюзническа държава. В момента, в който излязат заключенията от тези експертизи, ние ще ви уведомим“, увери министър-председателят.