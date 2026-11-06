Фалшиви билети за песенния конкурс "Евровизия" са засечени в няколко платформи в интернет. От местната власт в Бургас Бургас призоваха гражданите и гостите на града да бъдат изключително внимателни, за да не станат жертва на онлайн измами.

От там подчертават, че официалната продажба на билетите все още не е започнала. Очаква се това да стане през януари 2027 г.

"Не се доверявайте на други сайтове. Легитимно, само тук!", подчертават от администрацията.

И дават още една основна насока.

"Интересът към конкурса е огромен. Билетите свършват за борени часове. За да не пропуснете този момент, се регистрирайте на Eurofan – официалната безплатна платформа за феновете на Конкурса. За достоверна информация относно „Евровизия 2027“ и продажбата на билети следете единствено официалните канали на БНТ: bnt.bg и bntnews.bg. Не предоставяйте лични и платежни данни и не закупувайте билети чрез неофициални платформи", съветват общинарите.

"Евровизия" ще събере фенове на музиката от цял свят през май месец 2027 г. България стана домакин, след като певицата Дара спечели конкурса със своята "Bangaranga".