Два самолета цистерни Airbus A330 MRTT – единият на френските военновъздушни сили, а другият от Многонационалния флот на НАТО – бяха засечени днес в мисия над Черноморския регион. По информация на Dnes.bg полетите са били свързани с дозареждане във въздуха на изтребители, които остават невидими за публичните платформи за проследяване.

Самолети от Франция и НАТО в мисия над Черно море

Френският самолет е излетял от авиобазата Истр в Южна Франция, докато машината на Алианса е базирана в Кьолн.

Траекториите им над западната част на Черно море съответстват на операции по презареждане, които позволяват на бойните самолети да останат по-дълго в патрулираните зони.

Липсата на данни за самите изтребители в гражданските системи за проследяване е обичайна практика при военни полети – машините могат да летят без включени транспондери за местоположение.