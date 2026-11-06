Почина д-р Константин Тренчев - основател и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Той е починал след кратко боледуване, съобщиха от КТ „Подкрепа“.

„Има личности, чието име остава неразривно свързано с определена историческа епоха. За българското независимо синдикално движение и демократичните промени след 1989 г. това име е д-р Константин Тренчев“, посочват от конфедерацията. „За членовете, лидерите и съмишлениците на КТ „Подкрепа“ той е много повече от основател. Името му е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис“, пишат от организацията.