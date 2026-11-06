Поскъпването на храните в Европа остава умерено през тази година, но цените на пресните продукти се увеличават осезаемо. Във Франция ръстът при тях достига 8% на годишна база, а в Южна Италия проблеми с доставките доведоха до празни рафтове в супермаркетите.

Причината за кризата в италианските региони Кампания, Пулия и Калабрия са двуседмични блокади на пътища и пристанища от шофьори на камиони заради високите цени на дизеловото гориво. Прекъсванията в транспорта затрудниха доставките на месо, мляко, плодове и бутилирана вода.

По предварителни данни на италианския статистически институт Istat необработените хранителни продукти в страната са поскъпнали със 7,5% през октомври спрямо същия месец на миналата година. През септември увеличението е било 5,5%.

На фона на това общата инфлация в еврозоната достигна 4% през октомври – най-високото равнище от над три години. Основен фактор е енергията, чиито цени са нараснали с 20,8% на годишна база. При храните, алкохола и тютюневите изделия увеличението е значително по-слабо – 1,6%.

Пресните продукти са най-засегнати

По-високите разходи за гориво, отопление и транспорт оказват най-силен натиск върху пресните храни, които изискват бърза доставка и не могат да се съхраняват продължително.

Във Франция храните са поскъпнали средно с 1,2% през октомври, но при пресните продукти увеличението достига 8%. В Германия ръстът е едва 0,4%, докато в Португалия необработените храни са поскъпнали с 3,7%.

Според последните налични данни за всички държави от ЕС – за септември, най-голямо увеличение на цените на храните и безалкохолните напитки е отчетено в Кипър (4%), Испания (2,7%), Румъния (2,6%), Малта (2,5%) и Португалия (2,4%).

В същото време в 14 от 27-те страни членки храните са поевтинели спрямо година по-рано. Най-сериозен спад има в Швеция – 6,3%, следвана от Латвия, Унгария и Чехия. При Швеция понижението е свързано с намаляването на ДДС върху хранителните продукти от 12% на 6%.

България сред страните с над 50% поскъпване от 2021 г.

Въпреки сравнително умерения ръст през последните месеци, натрупаното поскъпване на храните в ЕС от септември 2021 г. насам е около една трета.

Най-сериозно е увеличението в Унгария, където цените са нараснали с над 50%. България, Естония и Румъния също са сред държавите с поскъпване от малко над 50%.

Това е особено сериозно за домакинствата в Източна Европа, където храната заема по-голям дял от семейния бюджет. Така дори сравнително малко увеличение на цените може да окаже значително влияние върху разходите на потребителите.

Икономистите очакват инфлационният натиск да продължи. Прогнозите на Pantheon Macroeconomics са инфлацията в еврозоната да достигне 4,5% през януари. Междувременно нарастващите разходи за енергия и отопление създават предпоставки за ново поскъпване на храните през зимните месеци.