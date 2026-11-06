Лекарствата за лечение на остри състояния, заплащани напълно или частично от НЗОК, да могат да се предписват в количества за период до 30 дни вместо досегашните 10 дни. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, предложен от здравното министерство.

Според мотивите промяната се налага, тъй като терапевтичните схеми на голяма част от лекарствените продукти надхвърлят 10 дни. Сред острите състояния са например грип, ангина, бронхит и т.н. - те възникват внезапно, развиват се за кратък период, често имат ясно изразени симптоми и обикновено продължават от няколко дни до няколко седмици.

При хроничните заболявания, които продължават с месеци или години и изискват постоянно лечение и проследяване, като диабет, хипертония, астма и др., се предлага предписване на количества за лечение до 100 дни, както с рецепта за еднократно, така и за многократно отпускане.

Сред предложенията е и специалните рецепти за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, да се издават като електронни предписания. Предвижда се също протоколите за лекарства, заплащани от НЗОК, да бъдат електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис от съответните специалисти и специализирани комисии.

Друга промяна предвижда лекарствата, предписани при един амбулаторен преглед и заплащани напълно или частично от НЗОК, да се включват в една рецепта. Изключение ще се прави за медикаментите за остри състояния, както и когато лекарят прецени, че са необходими отделни рецепти. На едно електронно предписание ще могат да се включват и лекарства за различни заболявания.

Предлага се и възможност частично изпълнена електронна рецепта да бъде изпълнена в останалата си част в същата или друга аптека с договор с НЗОК, в рамките на определените срокове. Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, тя ще бъде длъжна да го осигури до 24 часа.

Според мотивите целта на измененията е да се улеснят пациентите, да се намали административната тежест и да се подобрят проследимостта и контролът при предписването и отпускането на лекарства.

Предвижда се наредбата да влезе в сила два месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.