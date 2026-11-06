Голяма метална конструкция е открита тази сутрин на Северния плаж в Приморско. По първоначална информация тя може да представлява елемент от корабно оборудване, товарна платформа или врата на транспортен контейнер. По съоръжението се виждат заваръчни съединения.

Пред БНТ кметът на Приморско Иван Гайков съобщи, че конструкцията е потънала в пясъка на брега, което сериозно затруднява нейното изваждане. Предприети са действия за безопасното ѝ отстраняване от плажната ивица.

Откриването на съоръжението е на фона на инцидента от 28 октомври, когато контейнеровозът „Contship Jet“ бе атакуван с дронове в района на нос Калиакра.

През последния месец напрежението в Черно море се засили след поредица от нападения срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. В отговор бе засилено присъствието на Военноморските сили, като бяха предприети и съвместни действия с екипи на НАТО.