За първи път правителството представя дългоочаквания бюджет за 2027-а пред академичната общност, синдикати, бизнес и депутати в препълнената Аула "Максима" в УНСС. Основните параметри и реформи се представят лично от премиера Румен Радев. И обясни, че за него е важен диалогът с бъдещето на България - студентите и преподавателите, защото бюджетът не само сухи таблици и цифри.



Нашата цел е българите да живеят по-добре и да живеят по-сигурно, но имаме сериозни предизвикателства - да свиваме дефицит и сериозни финансови задължения, но освен цифрите за нас е важна посоката, каза Радев пред препълнената зала. И изреди проблемите - липсата на бюджетна дисциплина, разходи без ясни политики, растящи публични разходи и дълг.



Бюджетът е тежък камион с отказани спирачки, който лети надолу към пропастта, а задачата за нас е да го спрем и да го върнем нагоре, каза още Радев. "Аз нямам намерение да критикувам парламентарната опозиция, напротив, аз искам да изкажа възхищение, те направиха брилянтен кризисен пиар, взеха един хвърчащ лист без подпис и печат, входящ и изходящ номер, произведоха невероятна публична истерия, обладаха всички медии и убиха трите одити на Сметната палата - тяхното наследство. Тук са преподаватели, студенти, шефове на комисии в Народното събрание и депутати. "Още преди няколко месеца със Съвета на настоятелите изпратихме покана бюджетът да бъде представен тук пред студентите ни, но това надмина очакванията ни - целият Министерски съвет да е тук. Има особена символика това бюджетът на държавата да бъде представен в сърцето на икономическата мисъл", каза ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров.