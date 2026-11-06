Два забележителни филма, посветени на човешката памет, силата на любовта и възможността за ново начало, ще поставят финалния акорд на Международния кино-литературен фестивал Синелибри 2026 в Бургас. На 7 и 8 ноември от 19:00 часа в Културен дом НХК публиката ще има възможност да се наслади на „Отечество“ на Павел Павликовски и „Вода за цветята“ на Жан-Пиер Жьоне – две екранизации, които по различен начин изследват човешката душа, миналото и надеждата.

На 7 ноември (събота) от 19:00 часа зрителите ще могат да гледат историческата драма „Отечество“ (Fatherland) на режисьора Павел Павликовски, носител на „Оскар“ за филма „Ида“.

Действието се развива през 1949 г., когато знаменитият писател Томас Ман и неговата дъщеря Ерика се завръщат в Германия след годините на изгнание. Пътуването им през разделената страна се превръща в болезнена среща с миналото, с неизлекуваните рани на войната и с въпросите за вината, паметта и принадлежността.

На фона на следвоенна Европа филмът поставя сложни морални въпроси за личната и колективната отговорност, за семейството и за невъзможността човек напълно да избяга от своята история.

В ролите са Сандра Хюлер, Ханс Цишлер, Аугуст Дийл и Йоанна Кулиг.

На 8 ноември (неделя) от 19:00 часа Синелибри ще изпрати бургаската публика с „Вода за цветята“ (Violette) – нежна и жизнеутвърждаваща история за загубата, любовта и способността да откриеш красотата на живота дори след най-трудните изпитания.

Филмът е дело на Жан-Пиер Жьоне, режисьора на обичаната романтична приказка „Невероятната съдба на Амели Пулен“, и е създаден по световния бестселър на Валери Перен.

В центъра на разказа е Виолет Трене – пазителка на гробище в Бургундия, чийто привидно тих и самотен живот крие дълбоки преживявания и неизказани истории. Сред спомените, човешките съдби и неочакваните срещи тя постепенно преоткрива любовта, доверието и надеждата за ново начало.

С характерната си визуална поетика Жан-Пиер Жьоне превръща тази история в красиво кинематографично преживяване, което напомня, че дори след най-тежката загуба животът може отново да разцъфти.

В главните роли участват Лейла Бекти, Мелвил Пупо и Матиас Шонартс.

С тези две прожекции приключва тазгодишното издание на Синелибри в Бургас, което отново предложи на зрителите среща между голямото кино и литературата, впечатляващи екранизации и истории, които продължават да вълнуват дълго след финалните надписи.

И ако „Отечество“ отправя поглед към болезнената памет на миналото, то „Вода за цветята“ ни напомня, че надеждата винаги може да намери път към бъдещето.

Билети за последните две прожекции могат да бъдат закупени онлайн на epaygo.bg, както и на каса „Часовника“ – до 8 ноември, от понеделник до събота, между 9:30 и 18:30 часа, и на касата на Културен дом НХК – до 8 ноември, от 10:00 до 19:30 часа.