рон беше открит на плажната ивица пред зенитния полигон „Шабла“. Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка по време на разходка край морето. Това съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, цитиран от Нова тв.

По първоначална информация се предполага, че дронът е бил изхвърлен от морето и може да носи взривоопасен заряд. Върху него има надпис „Шахед“, съобщи още Жечев.

За намерения апарат са уведомени военните. Очаква се по-късно в петък специализиран екип от сапьори да извърши необходимите действия по обезопасяването му.

Какво представляват дроновете „Шахед“

„Шахед“ е серия ирански безпилотни летателни апарати, сред които най-известни са моделите Shahed-131 и Shahed-136. Те са предназначени за еднократна ударна употреба и често са наричани дронове камикадзе.

За разлика от разузнавателните безпилотни апарати, които могат да се връщат след изпълнение на задачата, тези модели са проектирани да достигат до предварително зададена цел и да се взривяват при удар.

Според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) Shahed-136 може да има обсег между 1000 и 2500 километра и да носи боен товар с тегло приблизително между 20 и 50 килограма. По-малкият Shahed-131 има по-къс обсег и по-малък боен товар.

Иранските дронове придобиха широка известност заради използването им от Русия във войната срещу Украйна. Руската армия използва Shahed-136 под обозначението „Геран-2“, а Shahed-131 е известен като „Геран-1“.

Тези безпилотни апарати се използват за атаки срещу военни обекти, енергийна инфраструктура и други цели. Поради сравнително ниската им цена и възможността да бъдат изстрелвани на големи групи те представляват сериозно предизвикателство за противовъздушната отбрана.