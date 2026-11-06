Точният час на раждане се оказва сред най-търсените данни от гражданите, които отправят запитвания до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО). От началото на годината до края на октомври 45 души са поискали да разберат в колко часа са се родили, като най-честата причина е желанието им да си изготвят по-точен астрологичен хороскоп, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

През цялата 2025 г. подобни запитвания са били 70. Гражданите обясняват, че родителите им не помнят точния час на раждане или че той не е посочен в документите, с които разполагат.

Информацията им е необходима най-вече за определяне на асцендента, който в астрологията зависи от часа и мястото на раждане. Според астрологичните вярвания тези данни позволяват по-подробно тълкуване на личността и житейските събития, както и изготвяне на прогнози за бъдещето.

От ГРАО уточняват, че точният час на раждане може да бъде потърсен в общината по месторождение, където се съхранява съответният акт за раждане. Тази информация обаче не присъства във всички образци на актовете, използвани през годините.

Освен астрологичните запитвания гражданите често се интересуват от произхода на своите предци и възможностите за изготвяне на родословно дърво.

Сред най-често задаваните въпроси са и тези за разпространението на личните имена и фамилиите. Особено голям е интересът около празници като Ивановден, Димитровден и Гергьовден, когато хората искат да разберат колко българи носят съответните имена.

Постъпват и необичайни запитвания. Граждани са поискали да научат дали в България има хора с личното име България, колко души носят фамилията Левски и какъв е произходът на името Занка.

Други са се интересували дали името Телият е уникално и е измислено от родителите на конкретен човек. Проверка на служителите обаче установила, че то не е единствено в страната.

Главна дирекция ГРАО е част от специализираната администрация на МРРБ и изпълнява 39 функции и задачи. Сред тях са поддържането на Национална база данни "Население", Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние, Регистъра на единните граждански номера и Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.