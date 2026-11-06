Митничари спипаха близо 1700 контрабандни парфюма с обозначения на световни марки на пункт „Малко Търново“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Превозното средство - тип миниван с чужда регистрация, пристига на входящо трасе от Турция на 4 ноември вечерта.

В зоната за митнически контрол водачът - гражданин на Северна Македония, е обявил, че пренася само личен багаж и няма нищо за деклариране.

Иинспекторите откриват между багажа на водача кашони с голямо количество дамски и мъжки парфюми и тоалетни води - имитации на различни луксозни марки.

Агенция „Митници“

Установени са общо 1689 недекларирани „маркови“ парфюма. Контрабандните стоки са иззети. На водача е съставен акт.

За случая ще бъдат сезирани и притежателите на съответните защитени търговски марки.