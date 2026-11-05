След като бяха изпратени бомбени заплахи за три самолета, пътуващи до България, серията продължи с още няколко международни полета.

Сигнали за бомби са подадени на 5 ноември за още два пътнически самолета - на авиокомпания Finnair, изпълняващ полет от Хелзинки до Рим, и на Wizz Air, пътуващ от Милано до Варшава, предаде АНСА.

Самолетът на Wizz Air е бил пренасочен към Виена. Полетът от Хелзинки до Рим е бил ескортиран до италианската столица от изтребител, след което самолетът е проверен от специалисти по обезвреждане на взривни устройства.

Информацията е потвърдена пред АФП от говорител на летището.

Отправена е била и още една заплаха срещу полет AY 1471 на FinnAir от Хелзинки до Виена, потвърди говорител на авиокомпанията пред Ройтерс.

Самолетът се е приземил благополучно в австрийската столица.

Белгийският вестник Le Soir също съобщи за заплаха за бомба на борда на полет на полската авиокомпания LOT от Варшава, който вече е кацнал на летище "Завентем".

Говорител на летището потвърди пред Le Soir, че е получено "съмнително съобщение, отнасящо се до полет към летище Брюксел".

Според информационното табло за пристигащи полети на летището, става въпрос за полет LO235, който е излетял от Варшава тази сутрин.

Чешката полиция току-що потвърди, че е получила сигнали за "самоделно взривно устройство" на борда на четири самолета, пътуващи към Прага.

"Подготвяме се... за тяхното кацане. Оценяваме достоверността на заплахите като ниска", заявиха оттам. "Не подценяваме заплахата, поради което са задействани всички необходими мерки за сигурност, като същевременно се стремим към минимално възможно отражение върху пътниците и работата на летището. След кацането всички самолети ще бъдат подложени на проверка от специалисти по взривни вещества."

Ето обобщение на всички самолети, за които се съобщава, че са били засегнати от заплахи за бомби тази сутрин:

Полет EI-DEH на Aer Lingus от Дъблин за Рим, пренасочен към Еврьо, Франция

Полет FR6410 на Ryanair от Мадрид за София

Полет FR3606 на Ryanair от Копенхаген за София

Полет FR1730 на Ryanair от Лондон (Станстед) за София, пренасочен към Пловдив, България

Полет LO235 на LOT Polish Airlines от Варшава за Брюксел

Полет W46387 на Wizz Air от Милано (Малпенса) за Варшава (Окенче), пренасочен към Виена, Австрия

Полет AY1761 на Finnair от Хелзинки за летище Рим (Фиумичино)