Комисията за защита на потребителите (КЗП) спря дейността на фирма, предлагаща посредничество за морски почивки.

Решението е взето, след като 19 потребители са подали жалби за отменени резервации и невърнато капаро.

Казусът е разгледан на заседание на комисията, като проверките са започнали след сигнали, получени през юли и август.

Пострадалите се оплакват, че са били измамени – заплатили са депозит за почивка на българското Черноморие, но впоследствие резервациите им са били анулирани, без платените суми да бъдат възстановени.

Проверка установява липса на регистрация

В хода на разследването Комисията за защита на потребителите е изискала документи и писмени обяснения от дружеството.

Събраните доказателства, включително платежни документи и становища на самия търговец, потвърждават, че той действително е приемал резервации и е получавал плащания за настаняване в туристически обекти.

Въпреки това, справка в Националния туристически регистър показва, че фирмата не е вписана като туроператор или туристически агент.

Тази информация е потвърдена и в обясненията, представени от управителя на дружеството.

Наложени санкции и спиране на дейността

За извършването на туристическа агентска дейност без необходимото удостоверение за регистрация са съставени общо 13 акта за установяване на административни нарушения.

Към момента са издадени две наказателни постановления, всяко с имуществена санкция от 5000 евро, като общата сума на глобите достига 10 000 евро.

От КЗП уточняват, че решението за спиране на дейността е отделна мярка от наложените санкции. Целта е да се преустанови незаконното посредничество при продажба на хотелски резервации и да се предотвратят нови случаи на засегнати потребители.

Според характера на нарушението, КЗП работи по сигналите съвместно с органите на реда и други компетентни институции.

Как потребителите да се предпазят?

От комисията напомнят на гражданите да бъдат внимателни при планиране на почивка и да предприемат няколко важни стъпки, преди да извършат плащане: