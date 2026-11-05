Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се появи в парламента и отправи нови критики към кабинета “Радев”.

Попитан какъв сигнал се дава след като Бюджет 2027 ще бъде представен в УНСС, партийният лидер отговори иронично:

"След УНСС - на Бузлуджа. И без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента”.

След това бившият премиер продължи с критиките: “Бюджет няма! Трябваше да има на 1 -ви ноември.

Борисов добави, че вчера, по време на заседанието в парламента, е имало "трикове", за да не влезе точката как да поевтинеят горивата, за да продължат да крадат.

“Ние предлагахме от 20% да падне ДДС-то да поевтинее бензина и дизела”, добави лидерът.

По думите му властта има "невероятен медиен комфорт". По думите му властта “се справя прекрасно”.

"Искам всяка година да сравнявате - колко беше нафтата при Борисов и колко е сега при Радев, “колко е била газта, каза той.

“Само сравнявайте - щастливи кошници, весели прасета, за всички е много хубаво - парно няма. ГЕРБ е виновен за всичко - царете на оправданията. Лъжат за всичко”, добави Борисов.