Младежки международен център – Бургас, в партньорство с Бургаската фотографска общност, организира никулденския фотоконкурс „Бургас през моите очи“. В него могат да участват младежи на възраст от 15 до 29 години.

Инициативата има за цел да насърчи творческото изразяване на младите хора и да даде възможност те да представят своята гледна точка към красотата, атмосферата и духа на Бургас чрез фотография.

Участниците могат да изпратят до три снимки, направени с телефон или фотоапарат. Няма ограничения в тематиката, но всички фотографии трябва да бъдат заснети на територията на град Бургас.

Не се допускат снимки, които са преработени или направени с помощта на изкуствен интелект.

Краен срок за участие: 23 ноември. На 4 декември ще бъдат обявени и отличени победителите. Първите трима участници в крайното класиране ще получат специални награди.

Фотографиите ще бъдат оценени от жури с представители на Младежкия международен център – Бургас и Бургаската фотографска общност. Конкурсът включва и специална „Награда на публиката“.

От 24 до 30 ноември включително всички допуснати фотографии ще бъдат публикувани на Facebook страницата на организаторите. Авторът на снимката, събрала най-много харесвания, ще получи отличието.

Формуляр за участие: https://forms.gle/H3RWZY6nHiuNDCa3A

Организаторите отправят покана към младите фотографи и любители на фотографията да покажат своя Бургас – през любимите си места, красивите гледки, интересните детайли и личните си истории.