Бомбени заплахи срещу три самолета, пътуващи към България, са отправени преди минути, пише "Марица".

Единият, който лети от Лондон, ще кацне извънредно на Летище Пловдив, а другите два – от Копенхаген и Мадрид ще кацнат на летище „Васил Левски“ в столицата. И трите самолета са на Ryanair и упражняват граждански полети. На аеропорта край Крумово вече е създадена организация по посрещане на самолета.

Припомняме, че в рамките на два дни това е поредният случай, при който има бомбени заплахи към самолети, кацащи в България.