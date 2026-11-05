Кипърската обществена телевизия CyBC стана първата медия, която обяви представителя си за 71-вото издание на песенния конкурс "Евровизия 2027" в Бургас.

Това ще бъде Йоргос (Джордж) Перис, избран чрез оценяване, организирано от CyBC, в което са участвали както национални, така и международни експертни журита, съобщава официалният сайт на музикалната надпревара eurovision.com.

Сега телевизията стартира процес по избор на песента състезател от името на страната, като кани композитори, текстописци и автори на песни от Кипър и чужбина да изпратят своите оригинални предложения.

Кандидатите могат да подадат песните си чрез специално създадената за целта онлайн платформа на CyBC до 13 декември. Класираните композиции ще бъдат изпълнени на живо в телевизионно предаване, в рамките на което ще бъде определена песента победител. Крайното решение ще бъде взето въз основа на вота на публиката и гласуването на професионално жури.

Новата звезда на Кипър за "Евровизия" е поп изпълнител, който пее на няколко езика

и има зад гърба си множество записи и концертни турнета.

В кариерата си Джордж Перис извървява един по-скоро нетрадиционен път, отбелязва eurovision.com. Роден в Гърция на 24 август 1983 г., с майка французойка и баща грък, той се развива от певец с регионална популярност до водещ за своето поколение гръцки артист в международната музикална панорама.

Перис е пял на някои от най-престижните сцени в света и е работил със световноизвестни имена като Мишел Льогран, Лара Фабиан, Пласидо Доминго, Тина Арена и Марио Франгулис.

Освен това Перис е изучавал гръцка литература, античен гръцки и латински в Националния университет на Атина, а негова майка е писателката Жоел Лопино-Мастрантони.

Започва музикалната си кариера 18-годишен, като

негови идоли са Нана Мускури, Йоргос Даларас, Мария Калас, Шарл Азнавур, Джордж Майкъл

Перис изнесе два телевизионни концерта за американската обществена мрежа PBS – Live At Jazz At Lincoln Center и Live At The Acropolis, като всеки от тях достина до аудитория от повече от 150 милиона зрители. През декември 2021 г. той беше избран от Академията за звукозапис "Грами" (Grammy Recording Academy) за поредицата им Global Spin, която представя едни от най-изтъкнатите изпълнители в света.

Наскоро Перис стана и посланик на добра воля на УНИЦЕФ, като каузата му е борбата с насилието над деца. Беше удостоен със званието Рицар на Ордена за изкуство и литература (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) от френското Министерство на културата.