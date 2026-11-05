На 07 ноември (събота) православното християнство отбелязва Архангелова Задушница.

На всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки напомняме, че могат да се придвижат до Гробищен парк с помощта на градския транспорт.

Ето как ще се движат автобусите на „Бургасбус“ в този ден:

- линия 92 Терминал Меден рудник ул. “Въстаническа” бул. “Захари Стоянов” ул. “Ортото” ул. “Босна” ул. “Александър Георгиев Коджакафалията” ул. “Петрова нива” ул. “Апостол Войвода” бул. “Захари Стоянов” ул. “Спортна”– бул. “Иван Вазов” бул. “Христо Ботев” – ул. “Одрин” – ул. “Струга” – ул. “Даме Груев” – ул. “Янко Комитов” – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков

ВАЖНО: Часовете, в които линия 92 обслужва спирка Гробищен парк в съботните дни са 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10.

- линия Б1 Терминал Меден Рудник бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” бул. „Захари Стоянов” ул. „Спортна” Терминал Юг бул. „Христо Ботев” Александровска бул. „Стефан Стамболов” ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

Терминал Изгрев Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – Александровска – бул. „Христо Ботев” – Терминал Юг – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал Меден Рудник

- линия 11 Терминал Славейков ул. „Проф. Якимов” – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – бул. „Демокрация” – Ж.П. гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал Славейков

- линия 12 Терминал Славейков ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – Лазур ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. „Проф. Якимов” – Терминал Славейков

- линия 15 Автогара Юг бул. „Демокрация” бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – кв. Сарафово

кв. Сарафово ул. „Транспортна” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – Автогара Юг

- линия Б11 Терминал Меден рудник – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – ул. „Петко Задгорски” – Терминал Изгрев

Терминал Изгрев – ул. „Петко Задгорски” – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал Меден рудник