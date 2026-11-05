Петък вечер е, цялото семейство е у дома, а децата вече питат: „Какво ще правим?“. Вместо отново да пускате филм или всеки отново да се вглъби в телефона си, извадете настолна игра. А защо не опитате да играете като използвате английски език. Някои от най-популярните настолни игри дават повод да използвате английски думи и изрази, докато играете. При това не е нужно никой да говори перфектно езика. Подбрахме пет игри, които можете да опитате още този петък.

1. Guess Who?

Искате ли да разберете кой герой е избрал противникът ви? В Guess Who? всеки играч има табло с лица на различни персонажи. Целта е да познаете героя, който другият играч е избрал, като задавате въпроси, на които може да се отговори само с „да“ или „не“.

Опитайте да играете на английски: Does your person have glasses? (Носи ли очила?) или Does your person have brown hair? (Има ли кафява коса?). С всеки отговор изключвате част от героите, докато остане само един.

Играта е подходяща за деца на 6 и повече години. Докато се опитват да открият героя, те упражняват въпроси, цветове и описания на външния вид. А най-забавно става, когато детето познае героя преди родителите!

2. Dixit

В Dixit една и съща картинка може да напомня на всеки играч за нещо различно. Играчите получават карти с необичайни илюстрации, а един от тях избира карта и измисля подсказка за нея. Останалите избират свои карти, които също биха могли да отговарят на подсказката. След това картите се разбъркват и играчите се опитват да познаят коя е картата на разказвача.

Опитайте да давате подсказките на английски: A magical forest, A strange dream или The happiest day. Не е нужно да съставяте сложни изречения – понякога две думи са напълно достатъчни.

Dixit е подходяща за деца на 8 и повече години. Дори кратките подсказки ви карат да търсите подходящи английски думи за това, което виждате. А когато някой не разбира подсказката, можете да опитате да я обясните с други думи.

3. Boggle

Колко английски думи можете да откриете за един рунд? В класическата версия на Boggle разполагате с три минути, но при някои издания времето е по-кратко. Играта има 16 кубчета с букви, подредени в квадратна решетка. След като разклатите кутията, всички играчи едновременно търсят думи, като свързват съседни букви. Побеждава този, който събере най-много точки.

За да упражнявате английски, изберете англоезично издание. Например от съседни букви в решетката можете да съставите cat, house или train. След края на рунда всеки прочита своя списък, а думите, които се повтарят при различните играчи, не носят точки.

Ако играете с по-малки деца, можете да премахнете ограничението за време и да търсите думите заедно. Така децата могат да упражняват изписването на английски думи, без да бързат.

4. Scrabble

В Scrabble всяка буква има стойност, а мястото на думата върху дъската може да промени крайния резултат. Всеки играч получава седем плочки с букви и трябва да образува думи върху игралното поле. Специалните полета могат да увеличат точките за отделна буква или за цялата дума.

За да упражнявате английски, изберете английската версия на играта. Започнете с лесни думи като cat, book или school, а след това опитайте нещо по-сложно. Ако детето не знае значението на дадена дума, проверете я заедно в речника.

Scrabble е подходяща за деца на 8 и повече години, които вече могат да четат на английски. Детето трябва не само да изпише правилно думата, но и да прецени къде да я постави, за да спечели повече точки.

5. Codenames

На масата има 25 карти с думи, но само капитаните знаят кои принадлежат на техния отбор. В Codenames играчите се разделят на два отбора, като всеки има капитан, който трябва да помогне на съотборниците си да открият правилните думи. Но има уловка – на всеки ход капитанът дава подсказка от една дума и число, което показва с колко карти е свързана тя.

Например подсказката Ocean – 2 може да насочва към думите fish и water, ако те са сред картите на масата. Останалите трябва да обсъдят възможните отговори и да изберат правилните карти.

За да упражнявате английски, изберете издание с думи на английски език. Codenames е подходяща за деца на 10 и повече години, които вече имат известен речников запас. Играчите могат да обсъждат на английски кои думи са свързани с подсказката и защо. Понякога една дума има няколко значения и точно това прави избора по-труден.

Коя игра ще изберете тази вечер?

Ако детето тепърва учи английски, започнете с Guess Who?. За любителите на истории изберете Dixit, а за тези, които обичат състезанията – Boggle или Scrabble. Codenames пък е добър избор за по-големи деца.

Не превръщайте семейната вечер в изпит. Ако детето сбърка някоя дума, помогнете му и продължете играта. А ако забележите, че често не разбира английските думи или му е трудно да съставя изречения, частни уроци по английски могат да му помогнат да напредне. След това можете да използвате наученото още в следващата игра.