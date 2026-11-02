Контейнерът, който изплува между къмпинг „Арапя“ и Лозенец, не съдържа опасни химикали, а е пълен с коледни елхи. Вероятно е от контейнеровоза CONTSHIP JET, ударен от три дрона на 28 октомври и потънал край Шабла на път от Хайфа за Констанца. След потъването властите се опасяваха от екологична катастрофа, ако корабът е превозвал литиево-йонни батерии, химикали и запалими вещества.

След инцидента били засечени четири контейнера, дрейфиращи към Бургаския залив, и вероятно един от тях е този край Арапя. Официално потвърждение, че съдържанието са елхи, все още няма. Според запознати обаче на пръв поглед се виждало, че празничните дръвчета заемат по-голямата част от контейнера.

Контейнерът се охранява от Гранична полиция, а РИОСВ и Басейнова дирекция вземат проби от водата между Арапя и Лозенец. Кметът на Царево Марин Киров заяви, че не знае какво е съдържанието, но при опасност щели да го уведомят. Според него властите бързат да извадят контейнера от морето преди очакваното влошаване на времето.