57 стихотворения, събрали лични преживявания, съкровени емоции и размисли за любовта, човешките взаимоотношения и смисъла на живота, изграждат света на новата поетична книга „Докато мълчах“ на бургаската авторка Гергана Чанакова.

Поетичният сборник разкрива един искрен и дълбоко личен свят, в който думите се превръщат в изповед, споделяне и търсене на отговори. Разпределени в няколко тематични цикъла, стихотворенията проследяват различни измерения на човешкото преживяване - смелостта да бъдеш себе си, любовта, връзките между хората и непрестанния стремеж към откриване на житейския смисъл.

Родена от лични истории, размисли и емоции, поезията на Гергана Чанакова изгражда своеобразен диалог с читателя. Тя докосва съкровени теми, провокира размисъл и оставя пространство за онези лични открития, в които всеки може да разпознае частица от собствения си свят.

Гергана Костадинова Чанакова е родена в Бургас. През 2023 г. издава дебютната си книга „Мастилени писма“, с която поставя началото на своя литературен път. Завършва специалност „Връзки с обществеността“ в Бургаския свободен университет, а впоследствие придобива магистърска степен по „Администрация и управление в публичния сектор“ в Бургаския държавен университет.

С над 10 години професионален опит в сферата на администрацията, тя намира своето място и в литературния живот на града. През 2025 г. създава Читателски клуб „Лигериа“ в Бургас - пространство за литературни срещи, споделени емоции, вдъхновяващи разговори и откриване на нови светове чрез книгите.

В литературната вечер ще се включат Теодора Илиева, студенти от Театрален колеж „Любен Гройс“ и младежите от клуба по творческо писане „Хвърчащите хора“.

Една среща с поезията, думите и онова, което понякога остава неизречено.

Представянето на „Докато мълчах“ ще се състои на 4 ноември 2026 г. от 18:30 часа в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“.