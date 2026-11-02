38 души са паднали от тротинетки и са постъпили за лечение в държавната болница на Бургас – УМБАЛ за година. Всеки трети пациент от приетите е бил опериран.

Сред пострадалите има 27 деца и младежи под 18 години и 11 възрастни. По-голямата част са мъже.

Тези данни са част от разработка на д-р Светослав Тодоров, д.м., д-р Стефан Шишков и д-р Любомир Томов от Отделението по неврохирургия на УМБАЛ Бургас, и Медицинския факултет на Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“, представена на XXXIII Национална конференция по неврохирургия.

Темата е особено актуална, тъй като проблемът се задълбочава и в национален мащаб. Според представените данни до ноември 2025 г. в страната са регистрирани 560 пътнотранспортни произшествия с индивидуални електрически превозни средства, с четирима загинали и 454 ранени. Посоченото сравнение със същия период на предходната година показва увеличение от 472 на 560 произшествия — близо 19%, а ранените са със 75 повече.

Малките колела, нестабилността при неравности и изправеното положение на водача създават предпоставки за падане напред и директен удар в главата. Последствията могат да включват мозъчни контузии и кръвоизливи, както и трайни нарушения на паметта, концентрацията и способността за самостоятелен живот. Високата скорост, липсата на каска и употребата на алкохол допълнително увеличават риска.

При близо 10% от пострадалите падането пряко застрашава живота. Описан е клиничен случай на 12-годишно момче, което бе в кома след подобен инцидент, но бе спасено.

Д-р Светослав Тодоров, който е и общински съветник, винаги е отстоявал необходимостта от повече предпазливост при използването на електрически тротинетки. Натрупаният опит в УМБАЛ Бургас подкрепя последователната му позиция, че опасността от тежки мозъчни травми не бива да се подценява, особено когато тротинетките се управляват от деца.