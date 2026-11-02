Водолази почистиха дъното на морето около Моста в Бургас. Акцията се проведе по повод Международния ден на Черно море. Тя беше организирана от членовете на Сдружението с нестопанска цел “Приятели на морето – Бургас”, със спомоществователството на фирма „Синхрон спорт“ и подкрепена от гмуркачи от Варна и София.

Тя се състоя под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно”. Мероприятието протече при добри метеорологични условия. На брега бяха извадени множество метални и пластмасови отпадъци, изпотрошени риболовни принадлежности, стъклени бутилки и буркани, оловни тежести, заплетена месина, автомобилни гуми, телефони, касов апарат и дори една конска подкова.

„Морето не е само за нас, то е за всички след нас. За да запазим разнообразието в него е нужно да го съхраним. Надяваме се все повече хора да осъзнаят, че то не е даденост и че е нужно да го опазваме“, беше категоричен Ивайло Любенов, представител на „Приятели на морето - Бургас“.

Пламен Тодоров от сдружението сподели: “Обичаме природата, морето, израснали сме с тях. Мили са ни и искаме да бъдат чисти. Щастливи сме, че имаме чудесен град, на хубаво място, имаме море. Можеш, ако искаш да плуваш, ако искаш да стоиш на брега и да му се радваш, да мислиш, има за какво да се мисли.“

Почистването на дъното край Моста в Бургас се е превърнало през годините в традиция, а водолазите го правят в началото на лятото и след края на сезона. Сред целите на инициативата е, от морското дъно не просто да бъде изваден на сушата някакво количество боклук, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.

Интересна подробност беше факта, че на дъното под Моста водолазите откриха стриди. Гмуркачите с оптимизъм коментираха, че това вероятно е добър знак за чистотата на морската вода в района.