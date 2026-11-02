Възстановено е движението в изпреварващата лента при 32-рия км на автомагистрала „Тракия“ в посока София след ремонт на асфалтовата настилка. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По-рано днес автомобилите преминаваха само в активната лента, а трафикът в участъка се регулираше с пътни знаци.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Припомняме, че в началото на миналия месец ремонтни дейности в участъка между 32-рия и 33-тия километър на магистралата отново наложиха ограничаване на движението в посока София, като тогава автомобилите преминаваха в изпреварващата лента.