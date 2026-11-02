България отново се присъединява към световната кампания "Седмица на лекарствената безопасност“, която започва днес и ще продължи до 8 ноември, съобщиха от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).

Посланието на кампанията е хората да не пренебрегват нежеланите реакции в резултат на употреба на лекарство, а да ги съобщават. Целта на съобщаването на нежелани реакции е да се помогне за предпазване на други хора от увреждане.

Лекарствата могат да спасяват живот и да подобряват здравето на милиони хора по света, но могат също да причиняват неочаквани нежелани реакции, допълниха от агенцията. Някои нежелани реакции се проявяват внезапно, докато други се развиват постепенно и дори след продължителна употреба на лекарството. Някои може да имат ясна клинична проява, а други да протичат „тихо“ и да се установяват единствено чрез изследвания.

Вероятността от развитие на нежелана реакция е по-голяма при започване на ново лекарство, промяна на дозата или съпътстващо приложение на други лекарства, някои храни или билкови продукти. Не е необходимо да сте сигурни, че симптомите са предизвикани от лекарството, за да ги съобщите.

В Седмицата на лекарствената безопасност тази година повече от 139 организации от над 129 държави ще споделят посланията на кампанията на повече от 60 езика.

От ИАЛ призоваха всички пациенти и медицински специалисти да бъдат бдителни за всякакви нежелани реакции и при поява на такава реакция да я съобщят. Съобщенията дават важни данни за безопасността на лекарствата и помагат на регулаторните органи като ИАЛ да реагират при всеки потенциален риск.

На сайта на агенцията са публикувани формуляри за съобщаване на нежелани реакции от страна на пациенти и на медицински специалисти. Всеки може да помогне за популяризиране на "Седмица на лекарствената безопасност", като използва хаштаг #MedSafetyWeek и споделя информацията от уебсайта на ИАЛ в социалните медии.