Контейнер е забелязан в морето край плаж Арапя. Това каза за БТА кметът на община Царево Марин Киров.

Сигналът е постъпил при него преди около 10:00 часа. Всички компетентни институции са уведомени и действията им са координирани, посочи Киров.

Вижда се от брега в района на ваканционен комплекс от къщи между "Арапя" и "Оазис", обясни кметът.

На място е изпратена "Гранична полиция". Басейнова дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите ще извършат проверка за евентуален разлив. За случая е информирана и Областната администрация.

Абсолютно всички са координирани, подчерта кметът на Царево.





Вчера Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ разпространи предупреждение до мореплавателите за дрейфуващите контейнери, които представляват потенциална опасност за корабоплаването. Плавателните съдове бяха призовани да преминават през района с повишено внимание и на безопасно разстояние.

Не е ясно дали контейнерът, изплувал край Царево, е един от четирите, забелязани вчера в морето.

Една от възможните версии е контейнерите да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Според информация от институциите част от товарите на кораба включват битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и течности, както и други опасни вещества.

Към момента няма потвърждение, че откритият край Царево контейнер е от потъналия кораб, нито информация за съдържанието му.