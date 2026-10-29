Омбудсманът Велислава Делчева потвърди пред БНТ, че до нея са изпратени много жалби във връзка със скъпи еднодневни екскурзии, които се предлагат в детските градини и училища. Офертите най-често варират между 45 и 60 евро за близки до София дестинации.

Делчева е категорична в позицията си - родителите не бива да бъдат изнудвани без да им се дава възможност за избор между няколко оферти, а екскурзиите са важна част от образователния процес и социализацията на децата.

"Не може на родителя да се предлага само една оферта и той да се чувства притиснат детето му да отиде на екскурзия. Защото екскурзията не е просто да излезеш извън училището и да се разходиш. Те имат образователни цели. И мога да си представя как се чувства едно дете, когато всички други деца отиват на екскурзия, а то не може да отиде заради това, че родителите не могат да си позволят 60 евро за екскурзия до Железница”, добави общественият защитник.

В търсене на решение

Делчева иска да се потърси бързо решение на проблема и предлага среща с МОН и Министерството на транспорта.

“Това, което обясниха туроператорите, е, че всъщност те, освен че трябва да закупят гориво за автобусите, трябва да осигурят водача, осигуряват и педагогически персонал, както и други допълнителни туристически застраховки за всички ученици. Но това, пак казвам, за мен не е достатъчно обяснение”, подчерта Делчева какви са аргументите на туроператорите за скъпите цени.

В едно Делчева е сигурна - родителите трябва да имат избор между няколко оферти.

"Не може родителите да бъдат изнудвани по този начин. Само няколко фирми предлагат такива екскурзии. И за мен е изключително важно на първо място Министерството на образованието да вземе някакво кардинално решение по този въпрос или да има някакви критерии, по които да се избират тези фирми. Ако трябва да се включват родителите, когато се взема това решение. Трябва да има възможност да се избира между няколко оферти”, добави омбудсманът.