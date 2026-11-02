Оранжев код за интензивни валежи е обявен за понеделник, 2 ноември, в седем области на Източна България. Предупреждението от втора степен на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обхваща Силистра, Добрич, Разград, Шумен, Варна, Търговище и Бургас.

Жълт код за обилни валежи е в сила за още 11 области – Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Ловеч, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол.

В сряда валежите ще продължат в Източна България, където временно ще бъдат интензивни и обилни. В западните райони постепенно ще спират. По Черноморието северният вятър ще се усили и ще бъде силен до бурен. Очаква се и леко понижение на температурите.

В четвъртък дъждът ще спре и в източните части на страната, а облачността там ще започне да се разкъсва. В Западна България ще остане предимно облачно, но само на отделни места ще превали слабо. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7° до 12°.

През следващите дни се очаква предимно слънчево време. Вятърът временно ще отслабва, а в ранните часове в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност.

Към края на седмицата сутрешните температури ще се понижат. В събота и неделя в по-голямата част от страната те ще бъдат около нулата, докато дневните стойности ще останат без съществена промяна