България е на път да избере първата си жена президент за пълен мандат - Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят балотажа и печелят 51.6% от вота на избирателите. Опонентите им - Андрей Гюров и Георги Кандев, събират 43.4% подкрепа. Това сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 19:00 ч., изготвени по поръчка на Нова тв

„Тренд”

Според тези данни за Йотова и Вълчев са гласували 51.6% от отишлите до урните, а за Гюров и Кандев вота си са дали 43.4% от гласувалите. На първия тур претендентите за „Дондуков” 2 спечелиха съответно 36.4% и 32.1%.

Опцията „Не подкрепям никого” в бюлетината са избрали 5 на сто от отишлите до урните при 3.8% в първия тур на изборите миналата неделя.

„Мяра”

Според тези данни действащият държавен глава Илияна Йотова и претендентът за неин вице Кирил Вълчев получават 51.1% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 44.6%. В първия тур резултатите на двете двойки според първите резултати беше съответно 35.6% и 32.5%.

По данни от изследването с „Не подкрепям никого” са гласували 4.3 на сто при 4.7% на първия тур.

Избирателната активност е 25.5% при 22.2 на сто миналата неделя.

Миналата неделя никоя от 27-те кандидатпрезидентски двойки не получи необходимата подкрепа, за да спечели на първи тур. На балотажа днес се изправиха събралите най-много от гласовете на хората - Андрей Гюров и Георги Кандев срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Близо 6,6 млн. души имаха възможност да гласуват.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч. В секциите извън страната гласуването започна също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.