Участието на Никола Цолов в първата свободна тренировка (FP1) за отбора на Racing Bulls в Мексико насочи допълнително внимание към сериозната конкуренция за места сред пилотите в лагера на Red Bull.

Като един от водещите пилоти във Формула 2 тази година, който вече има натрупан опит зад волана на болид от Формула 1 (чрез тестове TPC на пистата "Имола"), Цолов би трябвало да е сред основните кандидати за титулярно място в Racing Bulls през 2027 г. Фактът, че през последните години Исак Хаджар, Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад също са участвали в първи свободни тренировки в Мексико, подсказва, че това е своеобразен етап от развитието на пилотите.

Всъщност, преди няколко седмици шефът на отбора Racing Bulls - Алън Пермейн, даде да се разбере, че е налице ситуация, в която трима пилоти се борят за две места, като потвърди, че Цолов е сериозен претендент.

Предизвикателството пред ръководството на Red Bull е, че и тримата споменати пилоти се представиха отлично през този сезон. А тъй като Хаджар вече е потвърден като съотборник на Макс Верстапен в основния отбор на Red Bull, промени там няма да има.

Като единствен новобранец в стартовия списък за 2026 г., Линдблад направи силно впечатление и отстрани изглежда очевидно, че мястото му не е застрашено. Британецът запазва спокойствие, докато чака конкретни новини.

"В крайна сметка съм фокусиран единствено върху своята година и върху това да се представя възможно най-добре", сподели Линдблад, цитиран от официалния сайт на Formula 1. "Знам, че именно това ще ми помогне. Винаги, когато представянето е по-добро, това помага."

Ситуацията около Лоусън не е еднозначна

В началото на този сезон повечето наблюдатели вероятно са смятали, че дългосрочното му бъдеще е несигурно и че той би бил най-логичният кандидат за освобождаване, ако Red Bull решат да дадат шанс на някой млад пилот.

Новозеландецът направи задачата на ръководството доста по-трудна - той не само редовно достига до третата част на квалификацията (Q3) и печели точки с Racing Bulls, но се представи и на много добро ниво, когато замести контузения Хаджар в основния отбор. Да бъде освободен сега би било, меко казано, сурово решение.

"Мисля, че за нас това беше много силна година", обясни той. "Особено през втората половина нещата вървяха изключително добре. Да постигнеш постоянство във Формула 1 е много трудно - то може да изчезне съвсем внезапно. Предвид многобройните променливи, това винаги е фактор, но смятам, че през тази година – и особено през втората ѝ половина - успяхме да извлечем максимума от възможностите си. Не съм съвсем сигурен какво още се очаква от мен, но и не отделям твърде много време за мисли относно това кой ще заеме мястото в отбора. Преди година мислех много по въпроса, постоянно беше в главата ми. А когато човек прекалено много размишлява, представянето му на пистата се влошава. Така че тази година почти не съм мислил за това. Резултатите са силни, затова просто се старая да запазя тази нагласа и да спечеля колкото се може повече точки до края на сезона."

Каквото и да се случи, Лоусън поне знае, че е дал всичко от себе си и се е справил по най-добрия възможен начин.

"Това е най-важното за един пилот", каза той. "Понякога си тръгваш след състезателен уикенд - и дори да не си спечелил точки, най-същественото е да имаш усещането, че си дал всичко от себе си. А когато си го направил, това носи удовлетворение. Е, поне донякъде. Със сигурност е по-удовлетворяващо, отколкото ако не си го направил - например, ако си допуснал грешка или нещо подобно. Винаги има неща, които могат да се подобрят, и съм сигурен, че ако погледна назад към изминалата година, ще открия доста детайли за изчистване. Но като цяло смятам, че направих много силен сезон. Ако догодина не бях на стартовата решетка, щях да знам, че просто не е имало какво повече да направя."

В крайна сметка, ключът към запазването на мястото му като пилот може да се окажат именно състезанията, в които участва за Red Bull. Традиционната роля на отбора от Фаенца винаги е била да подготвя пилоти за основния тим; затова състезателите, които вече не са били разглеждани като потенциални кандидати за "повишение", обикновено са били освобождавани.

"През последните 12 месеца, след като напуснах Red Bull, се говореше много - заради начина, по който започнах - че може би не притежавам качествата, необходими за пилот на Red Bull", сподели той.""И това не е нещо, за което съм говорил особено много, но ако се върнем към началото на 2025 г. - направихме половин ден изпитания в Херес преди сезона, имахме затруднени тестове в Бахрейн, а в Мелбърн изпуснахме третата свободна тренировка (P3) заради проблем с двигателя; след това в Китай имаше спринт - и това беше всичко. Така че, в сравнение с тази година, имам усещането, че, разбира се, тъй като тази година влизам в Red Bull с много повече опит, може би, ако има нещо, което извличам от това, то е, че поне успях да покажа на хората, че мога да управлявам тази кола - или каквато и да е друга кола."

Цолов покри "всички критерии" на Racing Bulls при дебюта си в първата свободна тренировка (FP1) от Формула 1 по време на Гран при на Мексико

Цолов направи своя дебют в уикенд от Формула 1 по време на първата свободна тренировка в Мексико Сити, като върху него бе насочено значително по-голямо внимание, отколкото някога е било върху Иваса.

В момента се смята, че шансовете на Лоусън и Цолов да се състезават за Racing Bulls през 2027 г. са изравнени (50 на 50). От Red Bull са изправени пред труден избор: от една страна, Лоусън доказа, че може да бъде подходящ лидер на отбора във Фаенца през този сезон - дотолкова, че дори замести контузения Исак Хаджар в основния отбор на Red Bull. От друга страна, Цолов се очертава като следващия кандидат от академията за пилоти на Red Bull, който е готов да се присъедини към Racing Bulls.

Така дебютът на Цолов в първата свободна тренировка (FP1) от Формула 1 - зад волана на болида на Лоусън в Мексико - естествено привлече сериозно внимание. Според ръководителя на Racing Bulls Алън Пермейн, Цолов се е справил отлично под този натиск, покривайки "всички изисквания".

"Честно казано, той се справи чудесно. Направи всичко, което поискахме от него. Изпълни всички изисквания", сподели Пермейн.

Цолов направи общо 29 обиколки на пистата "Аутодромо Ерманос Родригес" по време на първото си участие в първата свободна тренировка (FP1) във F1 за отбора на Racing Bulls по време на Гран при на Мексико Сити. Пилотът, който е претендент за титлата във F2 за 2026 г., завърши сесията с 12-о най-добро време, като бе само с 0,126 сек. по-бавен от Линдблад. Отборът на Racing Bulls предостави на Цолов възможност да покаже скоростта си, като българинът записа време от 1:19.684, докато Линдблад постигна 1:19.478. Пилотът на Ferrari Шарл Льоклер зададе темпото в първата свободна тренировка (FP1) за Гран при на Мексико Сити с време 1:18.128, а Иваса записа 1:19.113, заменяйки Макс Верстапен от Red Bull - това се случва за втори път тази година, след като той стори същото и в Барселона през юни.

Сесията на Цолов обаче не премина без проблеми, тъй като той трябваше за кратко да спре в бокса, след като усети загуба на чувствителност в десния си крак. Тийнейджърът успя да продължи участието си след кратка пауза. Причината за това може да се крие в различни фактори - например във факта, че Цолов е висок 180 см, а пилотира болид, конструиран за Лоусън, чийто ръст е 174 см.

Трябва ли Цолов да замени Лоусън?

Бившият пилот от Формула 1 и настоящ коментатор Карун Чандок изрази категорично несъгласие с идеята българският талант Никола Цолов да замени Лиам Лоусън в отбора на Racing Bulls за сезон 2027. Докато трекратната шампионка в W Series от Джейми Чадуик твърди, че австрийският концерн трябва да рискува с Цолов, ако вижда в него "следващия Макс Верстапен", Чандок смята, че подобен ход би бил напълно необоснован.

Въпреки че в почти всеки друг отбор от Формула 1 подобно представяне би гарантирало нов договор, ролята на Рейсинг Булс като подготвителна школа поставя Лоусън в деликатна позиция. Чадуик направи паралел със смелото решение на Мерцедес да замени Люис Хамилтън с младия Андреа Кими Антонели:

"Трябва да се претегли всичко. В ситуацията с Мерцедес и Кими, след напускането на Хамилтън, те нямаха много опции и поеха риск с млад пилот, който определено се отплати. Дали Ред Бул имат нужда да рискуват? Могат да запазят Цолов, да го пратят в Супер Формула или да го използват като резервен пилот, докато следят развитието на Лоусън. Но в крайна сметка те виждат всички телеметрични данни. Ако вярват, че пред тях стои потенциалният следващ Макс Верстапен, тогава трябва да вземат смело решение."

Чандок защити категорично Лиам Лоусън, заявявайки, че евентуална раздяла с новозеландеца във Формула 1 би била напълно неоправдана на фона на показаното от него през сезона.

"Нека обърнем внимание на най-важния въпрос: ако Лиам Лоусън загуби мястото си, това ще бъде едно от най-несправедливите уволнения във Формула 1, тъй като той се справи фантастично този сезон", подчерта Чандок. "Той успя да се завърне, носейки психологическия товар от освобождаването от основния тим на Ред Бул. Седна отново в болида за три състезания и се представи много стабилно. Свърши наистина чудесна работа."

Чандок обърна внимание и на променения статут на втория отбор на австрийския концерн:

"Напълно разбирам концепцията, че малкият тим служи като академия за подготовка на пилоти за основния отбор. Днес обаче те са силен състав от средата на колоната - имат собствена идентичност, спонсори и амбиции за резултати, а не просто ролята да обиграват състезатели за първия отбор."

Чандок, който в миналото се състезаваше за тима на HRT, категорично отхвърли тази логика:

"Просто не виждам какви данни биха могли да имат, които да показват, че Цолов е по-добър вариант от Лиам Лоусън. Ако Ред Бул го освободят, това ще бъде едно от най-несправедливите решения в историята на Формула 1."