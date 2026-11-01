В Деня на народните будители българите отново застават пред урните, за да изберат президент и вицепрезидент на страната. Как гласуват българските граждани на балотажа? Следим развитието на избирателната активност на президентските избори на 1 ноември по данни на ЦИК и екзитполовете на социологическите агенции "Тренд" и "Мяра".

Избирателната активност към 18:00 часа на втория тур на президентските избори достига 24,0%, сочат данните от екзитпола на социологическа агенция „Тренд“. За сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 19,8 на сто.

Избирателната активност за страната към 16.00 часа е 19,33%, обяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг на комисията.

Избирателната активност по часове:

18.00 часа - 24,0% според екзитпола на социологическа агенция "Тренд" - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 19,8%.

17.00 часа - 21,5% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра" - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 18,3%.

16.00 часа - 19,8% според екзитпола на социологическа агенция "Тренд" - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 16,04%.

15.00 часа - 17,2% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра" - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 15%

14.00 часа - 14,9% според екзитпола на социологическа агенция "Тренд" - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 13,4%.

13.00 часа - 12,2% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра" - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 11,3%.

12.00 часа - 9.5% според екзитпола на социологическа агенция „Тренд“ - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 9.1%.

11.00 часа - 6,8% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра" - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 6,6%.

10.00 часа - 4,1% според екзитпола на социологическа агенция „Тренд“ - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 4,4%.

09.00 часа - 2,1% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра" - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 2,4%.

08.00 часа - 0,8% според екзитпола на социологическа агенция „Тренд“ - за сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 1,1%.

Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започна в 7:00 часа, като избирателите могат да упражнят правото си на глас до 20:00 часа. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас.

На втория тур на президентските избори един срещу друг се изправят кандидатпрезидентските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев.