Не е имало сериозни произшествия и изборният резултат не е повлиян от практики за купуване на гласове. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в МВР. По думите му полицията е предотвратила подобни опити, въпреки сериозната активизация и сигналите през последната седмица.

Министърът благодари на хилядите полицейски служители и на техните ръководители, които, по думите му, не са позволили вотът да бъде опорочен. Той посочи, че добрата професионална и превантивна работа е попречила на опитите за изкривяване на изборния резултат.

Полицията е предприела действия там, където е разполагала с данни за организация на изборни нарушения, каза Демерджиев. Хората, замесени в подобни практики, са добре познати на полицията и е направено всичко възможно да им се попречи отново да приложат познатите схеми, добави той.

„Така че смело можем да заявим, че този резултат, който сега се фиксира в изборните книжа, не е повлиян в никаква степен от тези порочни практики“, заяви вътрешният министър.

Получихме над 500 сигнала. Арестувани са 10 души. Към настоящия момент действията продължават и броят им може да нарасне. Цената на гласа варира между 40 и 60 евро. Над 10 000 служители охраняваха всички избирателни секции, както и много осигуряваха неизкривяването на вота в рисковите секции, които бяхме набелязали предавателно. Мисля, че се справихме с всяко едно предизвикателство, каза и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Той добави, че не си мисли, че предстоящите избори за кметове ще бъдат лесни и подобни на тези. Трябва да гарантираме спокойствието на гражданите и по отношение на конвенционалната и битовата престъпност и ви уверявам, че през следващите дни ще видите свободна полиция, която показва високи резултати.

Николов посочи, че са хванали гласоподаватели, които най-вероятно се е очаквало "докато отиват до урните да забравят номера, за който трябва да гласуват, и тойе бил изписан върху дланта им“. Вече се води разследване, уточни той.

На въпрос министър Демерджиев отговори, че първите указания в Кърджали са били да не се гласува, но впоследствие е имало очевидно неуспешни опити да се активира вот.

Със сигурност можем да кажем, че следващите президент и вицепрезидент на България ще бъдат избрани с гласовете на гражданите, а със схеми по изкривяване на вота, заяви Демердциев.

На въпрос за кого са били купувани гласове и кой е искал да купува, Демерджиев отговори, че през последните години е станало ясно, кои са партиите, замесени в тези практики. Самите те много ясно заявиха коя кандиат - двойка подкрепят, каза още министърът.

По неговите думи най-изявените схеми са били от страна на някои кметове, които са проявили активност, за да покажат, че все още са силни. Имаше общини, в които беше мобилизирана цялата администрация и на всички кметове бяха спуснати заповеди да са на работа, като по принцип това нищо не го налага, освен ако не се създава организация, свързана с изборите, каза още министърът.