Илияна Йотова постига убедителна победа на президентския балотаж, а новите данни показват драматично увеличение на преднината й пред Андрей Гюров. Според паралелното преброяване на 90% от гласовете, извършено от социологическата агенция „Мяра“, кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев получава 58,1% подкрепа. Опонентите им Андрей Гюров-Георги Кандев събират 38,6% от гласовете.

Така разликата между двете двойки достига внушителните 19,5 процентни пункта, което е повече от три пъти над отчетената при екзитпола на агенцията към 20:00 часа.

Преднината скочи с 13,2 процентни пункта

Промяната спрямо първоначалните прогнозни резултати е изключително голяма. При екзитпола към 20:00 часа „Мяра“ отчете 51% подкрепа за Йотова и Вълчев срещу 44,7% за Гюров и Кандев. Тогава разликата беше 6,3 процентни пункта.

Сега при паралелното преброяване на 90% преднината на Йотова нараства до 19,5 пункта, или с цели 13,2 пункта повече. Подкрепата за нея е със 7,1 пункта по-висока от първоначалната прогноза, докато резултатът на Андрей Гюров е с 6,1 пункта по-нисък.

Така паралелното преброяване очертава значително по-категорична победа за Илияна Йотова, отколкото показаха първите екзитполове след приключването на изборния ден.

По-малко гласове „Не подкрепям никого“

Според паралелното преброяване на „Мяра“ опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3,2% от гласувалите. При екзитпола към 20:00 часа делът им беше 4,3 на сто.

Избирателната активност според агенцията е 27% към 20:00 часа при 26,8% в първоначалната прогноза.

Данните са от паралелното преброяване на „Мяра“ при 90% обработена извадка, а не от официалното преброяване на Централната избирателна комисия.