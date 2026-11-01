Кандидатпрезиденската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев води убедително в Бургаска област при обработени 68% от секционните протоколи от Районната избирателна комисия. За тях са гласували 62% от гласувалите на балотажа в региона, като това са 45 756 избиратели. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подали своя глас 25 684 души или 34,80%. Данните са към 23,30 тази вечер.