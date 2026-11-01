Това, което не достигна в тази кампания, е достатъчно голяма мобилизация. Това заяви пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, след като станаха ясни първите данни от екзит пола.

"Това, което виждаме, ако предварителните резултати са верни, е почти удвояване на резултата от първи тур за Андрей Гюров. Другото, което виждаме, е че партиите, които подкрепиха госпожа Йотова - това са "Прогресивна България" "Възраждане", БСП и "Величие" имаха милион и осемстоти хиляди гласа. Ако са верни оценките на екзит пола, се очаква около 900 хил. до милион гласа за Йотова, което означава 800 хил. гласа отдръпване от тези партии", обясни той.

Василев подчерта, че трябва да се разсеят спекулациите за сглобка, като заяви, че почти толкова гласоподаватели на ГЕРБ са гласували на втория тур, колкото и на първия. За ДПС той коментира, че са излезли около една трета от привържениците на партията, като малко над половината са гласували за Гюров, а 40% за Йотова.

"Аз не очаквам да има обрат в това кой печели изборите", заяви Василев, като все пак отбеляза, че според него разликата между двамата кандидат-президенти ще се стопи.

Лидерът на ПП отново заяви, че тези избори са били "червен картон" за правителството, което не се справя нито с цените, нито с доходите, нито с борбата с олигархията.