Двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев води в балотажа на президентските избори. Това сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 19:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA. Тези резултати коментираха Красимир Каракачанов от инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова, и Тодор Тагарев от инициативния комитет на Андрей Гюров в ефира на „Изборът на България: Йотова срещу Гюров”.







„Ако резултатът в полза на Илияна Йотова се запази, то значи в България работи тактиката да всяваш страх и да манипулираш общественото мнение”, посочи Тодор Тагарев.

„Разделението на нацията не започна от Илияна Йотова, а от атаките в Черно море и твърденията, че едва ли не Русия е нападнала България”, опонира Каракачанов. Според него резултатите за кандидатпрезидентската двойката Гюров-Кандев идват благодарение на подкрепата от ГЕРБ и ДПС.