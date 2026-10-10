Жителите на няколко области в страната трябва да се подготвят за локални гръмотевични бури, придружени от силни пориви на вятъра и възможна суграшица. Метеоролозите обявиха жълт код за опасни явления, които ще засегнат предимно Северозападна и Северна Централна България, както и определени райони на Югозапада.

Въпреки че не се очакват екстремни явления от мащаба на типичните летни стихии, атмосферният фронт изисква повишено внимание от страна на шофьорите и пешеходците, информира Meteo Balkans. Най-активни гръмотевични клетки се формират в районите на Монтана, Враца, Мездра, Вълчедръм, Червен бряг и Плевен, като развитието им се следи чрез данните на SPM. В Югозападна България локални прояви на бури са възможни предимно около Благоевград и Сандански.

Очаква се бурите да бъдат съпроводени от резки пориви на северозападния вятър. Скоростта му ще достига между 30 и 60 километра в час, което може да създаде временни затруднения при придвижването навън. На отделни места синоптиците не изключват възможността за дребна суграшица и локална гръмотевична активност.

Макар процесите да са строго локални, в определени райони ще паднат значителни количества дъжд. В равнините се очакват между 20 и 30 литра на квадратен метър. В планинските масиви валежите ще бъдат по-интензивни, като количествата могат да достигнат до 40 литра на квадратен метър.

Въпреки обявения жълт код, специалистите успокояват, че липсва потенциал за повсеместни бедствия. Интензивността на валежите ще варира сериозно в зависимост от конкретното населено място. От Meteo Balkans призовават гражданите да следят актуалните предупреждения за промените в атмосферната обстановка през целия ден.