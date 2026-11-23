Ученици от Търговската гимназия в Бургас, които са част от отбора Wave of Change, взеха участие във финалния форум по международния проект Re-Value, организиран от Junior Achievement Europe. Събитието се проведе в периода от 16 до 20 ноември т.г.

„Поканата за участие е заслужено признание за нашите ученици, които спечелиха иновационния лагер на Junior Achievement. Като победители те получиха възможността да представят своята идея на европейската сцена, да я покажат на живо и да споделят визията си за бъдещето пред международна аудитория. С любезното съдействие на Junior Achievement Europe учениците посетиха и Европейския парламент в Брюксел, където се запознаха отблизо с неговата организация, структура и работа. Едно вдъхновяващо преживяване, което им даде възможност да усетят европейските институции отвътре“, посочват от учебното заведение.

Кулминацията на събитието бе в град Брюж. Там отборът представи своя проект пред многобройна международна публика - кмета и представители на общинската администрация, представители на бизнеса, институции и организации, както и делегации от всичките девет европейски държави участници.

„Представянето на Wave of Change предизвика истински интерес, възхищение и бурни аплодисменти в залата! Нашите ученици достойно защитиха идеята си и показаха, че младите хора на Бургас имат потенциала не само да мечтаят, но и да имат възможност за реализация на мечтите си. Показахме на Европа, че Бургас е град с визия, културен дух, иновативни идеи и млади хора, които заслужават да бъдат чути. Град, който има всички основания да бъде Европейска столица на културата! Гордеем се с нашите ученици! Гордеем се с техния труд, смелост и достойно представяне на България!“, споделят още от Търговската гимназия в Бургас.