В Палма де Майорка, Испания, се проведе традиционно силният международен турнир по спортни танци, в който България и Българската федерация по спортни танци бяха представени от четири танцови двойки в различни възрастови категории. Особено радостен е фактът, че три от двойките в националния отбор са представители на град Бургас.

В оспорваната надпревара с едни от най-силните европейски отбори българските състезатели се представиха изключително достойно и заслужено завоюваха бронзовите медали в отборното класиране. Това постижение е поредното доказателство за високото ниво на българските спортни танци и за успешната работа с младите таланти в страната.

В състава на националния отбор участие взеха:

∙ Никола Пеев и София Андреева – представители на Клуб по спортни танци „Бургас“;

∙ Артур Власенко и Ивелина Карчева – представители на Клуб по спортни танци „Бургас“;

∙ Валери Иванов и Ивана Кирова – деца от град Бургас, представители съответно на КСТ „Сенсей“ – Варна, и КСТ „Поморие“ – Поморие;

∙ Николай Воев и Мануела Аргирова – представители на клуб „Зорая“, град Плевен.

Освен участието си в националния отбор, Никола Пеев и София Андреева постигнаха и още един значим успех. В откритото състезание в категория „Юноши старша възраст – Латиноамерикански танци“ те завоюваха сребърните медали, затвърждавайки отличното си представяне на международната сцена.

Успешното представяне на националния отбор е един изключително красив завършек на спортната танцова година, която безспорно може да бъде определена като най-успешната до момента за българските спортни танци. Особено впечатляваща е годината за бургаския състезателен тандем Артур Власенко и Ивелина Карчева, които през 2026 г. спечелиха два престижни бронзови медала – от Европейското и Световното първенство. Резултати, които затвърждават позициите им сред водещите състезателни двойки в Европа и света.

Успехите на бургаските танцьори не се ограничиха само до отборното състезание. В откритите категории на турнира, в категория „Сеньори III – Стандартни танци“, Борис и Мария Бачеви, представители на КСТ „Бургас“, също се представиха отлично и спечелиха бронзовите медали в силна международна конкуренция.

За състезателите на клуба предстои още едно важно международно участие, с което ще бъде поставен финалът на състезателната 2026 година. На 5 и 6 декември те ще представят България и град Бургас на международен турнир в италианския град Пиза.

Ръководството на Клуб по спортни танци „Бургас“ изказва своите специални благодарности към кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов и целия му екип за последователната подкрепа, ангажираност и усилия в развитието на спортните танци в града.

Зад всеки международен успех стоят много труд, постоянство, талант и подкрепа. Постигнатите резултати са доказателство, че когато местната власт, спортните организации, треньорите и състезателите работят заедно, Бургас може достойно да бъде сред водещите имена на международната спортна танцова сцена.