Шофьорът на автомобила, причинил катастрофата със загинала жена (63 г.) на автомагистрала "Тракия" край Камено, е шофирал със 251 км/ч при разрешена максимална скорост от 140 км/ч. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Катастрофата стана на 9 ноември т.г. Според събраните до момента доказателства обвиняемият е управлявал лек автомобил в посока от Карнобат към Бургас, когато е застигнал и блъснал движещата се пред него кола, управлявана от пострадалата.

В катастрофата загина 63-годишната Маргарита Паскалева, директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Карнобат

Установената скорост на автомобила на обвиняемия е била със 111 км/ч над разрешената за участъка.

Престъплението е квалифицирано по чл. 342, ал. 3, буква "в", предложение първо, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс и чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

С постановление на наблюдаващия прокурор ще бъде отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия.

Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Катастрофата стана в района на 341-вия километър край Камено.