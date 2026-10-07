Второто събитие от новия сезон на Бургаската опера ще бъде под диригентството на Свилен Симеонов, солисти ще бъдат: Мария и Андрей Юрковский и Яни Николов

След емоционалната премиера на концерта с италиански канцонети по идея на маестро Свилен Симеонов "Неаполитанска вечер в Операта" – през м. юни т. год., и блестящите концерти с многобройна публика – на Остров Света Анастасия и в гр. Поморие, на 8 октомври, четвъртък, от 19:00 часа в залата на Операта новият музикално‐сценичен проект на Държавна опера – Бургас ще отвори отново пространство за споделяне на емоции, подчинени на неподражаемия италиански темперамент, вкус към удоволствията в живота, малките радости и голямата любов, преживяна чрез красива музика и ритми, които пулсират с мелодията на сърцето. Публиката ще има възможност да съпреживее неповторимия чувствен заряд на италианската музика.

Зад диригентския пулт в четвъртък застава обичаният от бургаската публика /и не само!/ Свилен Симеонов който е и автор на сценария и аранжиментите. Маестро Симеонов е безспорен любимец на най‐широката аудитория – заради своя личен чар, професионализъм и естествено общуване с присъстващите на вълнуващите събития, на които той е идеен създател, вдъхновител и блестящ реализатор. След редица успешни музикално-сценични проекти на Свилен Симеонов с оркестъра на Бургаската опера: "Латино пулс", "АББА мания", "Симфони рок", "Le Grand Tango", "Танцувай с мен", "Симфо мелъди рок" и др., предстои нова незабравима среща с атрактивния създател на завладяващи ума и сетивата събития, които носят жизнеутвърждаващ импулс и остават задълго в емоционалния спомен.

През м. юли т. год. бе оповестена добра новина за българската диригентска школа. Свилен Симеонов стана сред първите публично известни българи, приети като Voting Member на The Recording Academy – организацията, която определя носителите на наградите Grammy. Маестро Симеонов е официално номиниран и приет като Voting Member of The Recording Academy™, като това е значимо международно професионално признание. Voting Membership се предоставя на доказани професионалисти в музикалната индустрия, които отговарят на строги критерии за професионални заслуги и могат да участват в гласуването за наградите Grammy. Това са активни професионалисти – продуценти, автори, инженери, изпълнители и други специалисти, които участват в процеса на определяне на номинациите и победителите на Grammy. Маестро Симеонов е официално част от международния професионален кръг, който реално влияе върху най-престижните музикални награди в света. Това е изключително рядко и престижно постижение за български музикален продуцент, диригент, аранжьор и педагог.

„Неаполитанска вечер в Операта“ е поредният голям проект на маестро Свилен Симеонов – безспорен любимец на публиката, която оценява неговото артистично сценично поведение, характерно с пълна емоционална ангажираност към процеса на сътворяване на неповторима атмосфера, южен темперамент, отношение към вкусовете на публиката и професионализъм. Маестрото е известен с умението си да предава по неподражаем начин настроението, посланията, топлината, темперамента и чувствения заряд на музикалните партитури. "Toва е тринадесетият проект, който осъществявам със състава на Бургаската опера, всеки от тях ми е любим, както и колегите от Операта. Щастлив съм, че след тригодишно отсъствие отново съм на тази сцена. Надявам се да имаме още нови вълнуващи срещи!", каза маестро Симеонов по време на премиерата на концерта в залата на Операта през м. юни, като добави, че се е стремил в програмата да редува популярните италиански канцонети с темпераментни испански мелодии, както и с мелодични носталгични интермедии от известни и обичани филми от американското кино, свързани с Италия – „Кръстникът" и "Имало едно време в Америка".

Солисти на "Неаполитанска вечер в Операта" са прекрасните млади талантливи солисти на Държавна опера – Бургас: мецосопраното Мария Юрковская, тенорът Яни Николов и баритонът Андрей Юрковский, които ще представят най-характерното от темперамента и красотата на италианската музика – с вкус, талант, нескрит афинитет към изпълняваните произведения, очарование и забележителни вокални умения.

Във вещо подбраната от маестро Свилен Симеонов програмата на концерта, ще прозвучат популярни и обичани от широката публика канцонети: Santa Lucia“, „Torna a Surriento“, „O sole mio“, „Core ’ngrato“, „Mamma“, „Non ti scordar di me“, „Funiculì Funiculà“, „Mattinata“, „Parlami d’amore Mariù“, „Maria, Marì“, „Marechiare“, „La serenata“, „L’addio di Napoli“ и други, както и филмова музика. Разбира се, предстоят и изненади – в най-вълнуващата тоналност на любовта, в нейното многозвучие.

На 8 октомври на присъстващите в залата на Държавна опера – Бургас ще бъдат предоставени безценни два часа на общуване с виталните послания на италианската и испанска музика. Солисти, музиканти, диригент и публика ще бъдат слети в единно усещане за празнуване на живота, в съчетание с носталгична нежност, автентични дълбоки чувства, съпреживени със сродни души. Маестро Симеонов отново ще докаже, че обичта на публиката към професионализма и душата, вложени в неговите проекти, както и интелигентното чувство за хумор, са не само негова запазена марка, но и прекият път към възприятията и сърцата на присъстващите, които разчитат емоционалните кодове, вложени в сценария и непосредственото общуване с тях. Потопете се в красивото италианско музикално богатство – в атмосферата на емблематичния за канцонетите Неапол и други прелестни кътчета на древна и вечна Италия!













