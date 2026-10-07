Какво се случва, когато ученици започнат да ходят на училище с велосипед вместо да ги возят с автомобили? Когато хората решат да разменят дрехите си, вместо да купуват нови? Когато едно изоставено градско пространство се превърне в сцена за разговор за водата и природата? И когато журналисти зададат неудобния въпрос как превръщаме природните рискове в човешки трагедии? Отговорите идват от Бургас.

Четири истории, свързани с Бургас и Черноморието, са сред номинираните в 15-ото издание на Годишните награди за биоразнообразие и климат на Българска фондация Биоразнообразие. Те показват, че грижата за природата не е само работа на природозащитниците – тя може да започне от начина, по който стигаме до училище, от дрехите в гардероба ни, от начина, по който гледаме на града си, или от въпроса какво се случва с морето.

Сред номинираните в категорията „Местна инициатива за опазване на биоразнообразието и климата“ е „Вело петък“ – инициатива, която превръща ежедневното пътуване до училище в малко, но измеримо климатично действие. От април 2026 г. ученици, родители и учители от Бургас са поканени всеки петък да оставят автомобила и да изберат велосипед или ходене пеша. Участниците регистрират своите пътувания чрез приложението WeRide.Today, което отчита изминатите километри и спестените въглеродни емисии. Кампанията включва три етапа и „Вело лято“, което насърчава децата да продължат да карат и извън учебните дни. А резултатите вече са видими – над 7000 изминати километра и 1088 кг спестени въглеродни емисии към началото на есенния етап. „Вело петък“ показва нещо важно: климатичната политика може да звучи сложно, но понякога започва съвсем просто – с това как ще стигнеш до училище.

Още една бургаска инициатива е номинирана за местна инициатива – Swap Pop-up – Бургас. Less is More и Girls Just Do започват да работят заедно, обединени от една проста идея: не е необходимо всяка нужда от „нещо ново“ да означава ново производство и ново потребление. През май 2026 г. двете граждански инициативи организират Swap Pop-up в рамките на изложението „Флора Бургас“. Всеки може да донесе запазени дрехи и аксесоари, които вече не използва, и да си избере други. Така една дреха получава още един живот, а хората получават реална алтернатива на купуването на нови вещи.

Една от най-необичайните бургаски номинации е в новата категория „Изкуство с фокус върху биоразнообразието и климата“. Това е Фестивалът за съвременни изкуства „ВОДА“, номиниран за изданието си през октомври 2025 г. Фестивалът избира едно от най-проблемните и символични градски пространства на Бургас – т.нар. Дупка на площад „Тройката“, изоставена в продължение на десетилетия, и го превръща в място за изкуство, природа и обществен разговор. Инсталации, пърформанси, 3D mapping, музика и интерактивни произведения поставят темите за водата, местообитанията и устойчивостта директно в центъра на града. А после природата сама се включва в спектакъла. Проливният дъжд променя програмата и превръща Дупката в пространство с истински малки езера. Почти като че ли градът получава малко напомняне, че водата винаги намира своя път.

Бургас е град, който е изправен пред едни от най-важните въпроси на нашето време – как ще се движим, какво ще потребяваме, как ще пазим водата и как ще живеем с променящия се климат. Градът е заобиколен от едни от най-ценните влажни зони в България – Атанасовско езеро, Бургаското езеро, Мандра, Пода – и от Черно море. Природата не е далеч от града - тя е част от него.

Тези истории ще бъдат част от 15-ото издание на Годишните награди за биоразнообразие и климат, които Българска фондация „Биоразнообразие“ ще връчи на 9 октомври 2026 г. от 18:30 ч. в клуб „Перото“, НДК.

Тази година има 65 номинации в седем категории, като за първи път са включени „Изкуство с фокус върху биоразнообразието и климата“ и „Научен принос в опазването на биоразнообразието и климата“. Във всяка категория ще бъдат връчени две отличия – награда на журито и награда на публиката. Във Facebook може да гласувате за Наградата на публиката до 18:00 ч. на 7 октомври като изберете своя фаворит в седемте категории.

Годишните награди за биоразнообразие и климат се организират от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „Заедно за природата – граждани за зелено бъдеще“, финансиран от Швейцарско-българската програма за сътрудничество по Механизма за гражданска ангажираност и прозрачност (МГАП) 2024–2029.