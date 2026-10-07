Грипната вълна в България се очаква да се засили през зимните месеци, като пикът обичайно е в края на януари или през февруари. По-топлото време може да забави грипната вълна у нас. Това обясни бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. Той беше категоричен, че няма основание за паника, тъй като появата на първи грипни вируси не означава автоматично предстояща тежка епидемия.

По думите му откриването на конкретен подтип на вируса не означава, че именно той ще предизвика предстоящата епидемична вълна или че е по-опасен от миналогодишните вируси. „Още няма епидемично разпространение“, подчерта специалистът и призова да не се създава излишна тревога сред хората.

По думите му първите случаи на грип обичайно се доказват през октомври, през ноември започва по-масовото разпространение, а пикът на грипната вълна у нас най-често е в края на януари или през февруари. Тази година по-топлото време може да допринесе за по-късното разпространение на инфекцията.

Проф. Кантарджиев препоръча хората от рисковите групи да обмислят навременна ваксинация и да имат готовност за бърза реакция при поява на симптоми. „Грипът се развива и те сваля на легло за два часа“, каза той, като посочи високата температура, сухото и болезнено гърло, непродуктивната кашлица и болките в мускулите и ставите като характерни прояви за заразата.

Той препоръча още редовно проветряване на помещенията, особено в училищата, избягване на близък контакт с хора, които кашлят и кихат, както и използване на носни кърпички. „Нека не създаваме паника“, призова проф. Кантарджиев, като отбеляза, че към момента респираторните инфекции са по-малко в сравнение със същия период на миналата година.