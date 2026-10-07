Концепцията за създаване и развитие на Геопарк Поморие ще бъде представена днес /7 октомври/, от 17:30 часа в Градската художествена галерия „Дечко Стоев“ в Поморие. Това съобщи пресслужбата на Общината. Инициативата е на местната власт, която се обърна към представителите на туристическия сектор и бизнеса. Пред тях ще бъдат разяснени основните идеи, структурата и организацията на бъдещия геопарк.

По време на събитието ще бъдат обсъдени и възможностите и ползите, които реализацията на проекта би могла да донесе за местната общност, туристическия сектор и бизнеса.